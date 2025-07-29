Экономика

ВТБ предлагает свои продукты в 2 500 точках обслуживания Почта Банка

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ВТБ завершил второй этап интеграции с Почта Банком. Теперь клиенты могут оформить продукты и подключить сервисы ВТБ не только в клиентских центрах Почта Банка, но и более чем в 2 000 отделений Почты России.

В августе начнется третий этап интеграции, который охватит еще более 20 тыс. почтовых отделений, расположенных в том числе в малых городах и отдаленных населенных пунктах.

Сегодня клиенты Почта Банка активно оформляют дебетовые карты ВТБ, подключают семейный банкинг и программу лояльности, переводят пенсию и средства на вклады и накопительные счета. Так, к Семейному банку присоединились более 20 тыс. человек, а держателями дебетовых карт стали почти полмиллиона.

«Интеграция Почта Банка помогает клиентам бесшовно переходить на продукты и услуги ВТБ. Мы на четверть обновили банкоматную сеть и провели ребрендинг отделений, сохраняя при этом точки обслуживания в привычных локациях. Для оформления продуктов ВТБ клиентам доступны не только привычные офисы, но и тысячи отделений на Почте России. Уже скоро воспользоваться нашей широкой продуктовой линейкой смогут и в самых отдаленных населенных пунктах с населением до 1 тысячи жителей», - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Процесс интеграции Почта Банка и ВТБ завершится в 2026 году, в ВТБ перейдут 5 млн клиентов Почта Банка.

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