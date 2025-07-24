1 августа в Пензе откроются военно-патриотические сборы «Гвардеец»

1 августа в Пензе традиционно откроются юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец».
Участие в них примут более 300 юношей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа, а также команды из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской области и Белоруссии.
Сборы продлятся 21 день.
«Юные гвардейцы прикоснутся к настоящей армейской жизни: будут жить в казармах, получат знания по основным военным дисциплинам, познакомятся с современными системами вооружения и боевой техникой. А еще ребята померятся силами в спорте, проявят себя в творчестве и познакомятся с историей и знаковыми местами Сурского края», - сообщается в телеграм-канале сборов.
Проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года. С 2022-го сборы проводят в Пензенской области на базе артиллерийского инженерного института.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀