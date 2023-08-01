Погода на вторник: в Пензенскую область возвращается жара

01.08.2023 | 07:48

В первый день августа в Пензенской области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает главное региональное управление МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Опасных и неблагоприятных природных явлений не прогнозируется.

По данным gismeteo.ru, в ночь на среду, 2 августа, термометр покажет +16…+18 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в августе во всем Приволжском федеральном округе среднемесячная температура окажется выше нормы. Также в последнем месяце лета в Поволжье вероятна засуха - недобор дождевой воды составит 30-40%.