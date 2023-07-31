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Общество

После урагана: ситуация в Никольске остается крайне тяжелой

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Ситуация в Никольске, по которому 29 июля прошелся ураган, остается крайне тяжелой. Об этом утром в понедельник, 31-го числа, районная администрация сообщила на странице губернатора во «ВКонтакте».

Сложности связаны с серьезными повреждениями линий электропередачи.

«По результатам работы аварийной энергетической службы на 31 июля, всего у 60% населения города восстановлено электроснабжение. Работы продолжаются», - уточнили в органе местного самоуправления.

Администрация напомнила, что с 29 июля и до особого распоряжения в Никольске введен режим чрезвычайной ситуации. Открыт штаб, куда граждане могут обратиться за помощью, ведется подворный обход для определения масштабов повреждений.

«При штабе работают две точки, расположенные по адресам: улица Центральная, 8, и улица Московская, 2. В штабе проводится сбор информации от граждан о пострадавшем имуществе для расчета общего причиненного ущерба. О дальнейшем порядке действий граждане будут проинформированы дополнительно представителями штаба», - уточняется в ответе.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, ураганом в Никольске повредило крыши 28 многоквартирных и 170 частных домов. На 14:00 прошлого дня электроснабжение получили 8 тысяч жителей Никольска, то есть 40% населения.

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Источник — фото t.me/omelnichenko
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