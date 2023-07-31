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Общество

Пензенцы могут жестоко поплатиться за отдых на Сурском водохранилище

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В минувшие выходные сотрудники регионального минлесхоза отправились на берег Сурского водохранилища. Целью рейда стало выявление нарушителей, забывших о действии особого противопожарного режима на территории области.

Его ввели 8 апреля.

«В ходе патрулирования проведены профилактические беседы с гражданами на предмет соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение», - сообщили в пресс-службе министерства.

Однако разговором с людьми, разводившими огонь на берегу, представители ведомства не ограничились. На нескольких отдыхавших составили административные протоколы по части 3 статьи 8.32 КоАП РФ. Их могут оштрафовать на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

«В условиях действия особого противопожарного режима на территории региона запрещается разведение костров, сжигание мусора и проведение всех пожароопасных работ с использованием открытого огня. К открытому огню относятся костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни», - напомнили в минлесхозе.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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