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Из жизни

В Белинском районе аисты попали в объектив видеокамеры

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Два аиста, прогуливающиеся по майской траве в Белинском районе, попали на видеокамеру. Запись опубликовало Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Это было неожиданно и очень мило. Они гордо расхаживали по поляне, словно хозяева», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Специалисты надеются, что птицы приживутся и совьют гнездо.

Белый аист - редкий перелетно-гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Пензенской области. Это крупная птица с длинными ногами, клювом и шеей, покрытая белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В регион аисты прилетают в начале апреля, селятся одиночными парами.

Гнездовья в Пензенской области находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023 года аисты обустроили жилище в райцентре Беково.

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Источник — видео областного минлесхоза
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