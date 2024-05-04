В Белинском районе аисты попали в объектив видеокамеры

04.05.2024 | 11:10

Два аиста, прогуливающиеся по майской траве в Белинском районе, попали на видеокамеру. Запись опубликовало Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

«Это было неожиданно и очень мило. Они гордо расхаживали по поляне, словно хозяева», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Специалисты надеются, что птицы приживутся и совьют гнездо.

Белый аист - редкий перелетно-гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Пензенской области. Это крупная птица с длинными ногами, клювом и шеей, покрытая белыми перьями с окантовкой крыльев черными маховыми. В регион аисты прилетают в начале апреля, селятся одиночными парами.

Гнездовья в Пензенской области находили в Бековском, Колышлейском, Бессоновском и Сердобском районах. В апреле 2023 года аисты обустроили жилище в райцентре Беково.