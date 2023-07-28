В Пензе хотят отреставрировать старинное здание

28.07.2023 | 13:55

Обветшавшее двухэтажное здание на улице Суворова в Пензе планируется привести в порядок и осовременить.

«Согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 60», - рассказали в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В проекте - восстановление внешнего облика объекта и его элементов, представляющих историко-культурную ценность, усиление и ремонт несущих конструкций.

Здание планируется приспособить под современное использование.

Как уточнили в пресс-службе министерства, следующий шаг должен сделать собственник здания. В течение двух лет он обязан будет провести на памятнике архитектуры ремонтно-реставрационные работы.