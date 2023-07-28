Сетевое издание|18+|Пятница|28 июл 2023|15:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе хотят отреставрировать старинное здание

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Обветшавшее двухэтажное здание на улице Суворова в Пензе планируется привести в порядок и осовременить.

«Согласована проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д. 60», - рассказали в Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

В проекте - восстановление внешнего облика объекта и его элементов, представляющих историко-культурную ценность, усиление и ремонт несущих конструкций.

Здание планируется приспособить под современное использование.

Как уточнили в пресс-службе министерства, следующий шаг должен сделать собственник здания. В течение двух лет он обязан будет провести на памятнике архитектуры ремонтно-реставрационные работы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото kopik.pnzreg.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте