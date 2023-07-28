В минздраве не верят в отсутствие новообразований у жителей 2 районов

28.07.2023 | 09:49

В пятницу, 28 июля, министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев рассказал на заседании правительства, как в регионе проходит диспансеризация взрослого населения.

Он подчеркнул, что профилактика заболеваний имеет огромное значение для увеличения продолжительности жизни населения.

«Если говорить по количественным показателям, то из запланированных 525 200 человек диспансеризацию прошли 329 900, что составляет 65,8%. По Российской Федерации этот показатель равен 43,7%», - доложил министр.

Он также отметил, что в среднем по области на одного обследованного выявляется 2,1 фактора риска. Но есть районы, где этот показатель менее 1. По мнению главы минздрава, это говорит о формальном подходе к проведению профмероприятий.

«В Малосердобинском и Вадинском районах не выявлено ни одного новообразования. Этого не может быть!» - привел пример министр.

Он подчеркнул: если онкозаболевания выявляются не на 1-2-й стадии, а позже, то в регионе повышается летальность от онкозаболеваний и снижает продолжительность жизни.

Вячеслав Космачев также назвал районы, которые находятся в аутсайдерах по проведению диспансеризации: Вадинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Каменский.

«Мы видим, коллеги, что эти районы находятся в Нижнеломовской зоне. Как в Нижнеломовской центральной районной больнице, так и в закрепленных за ней лечебных учреждениях только еще начинает устанавливаться необходимый режим работы», - сообщил министр, объяснив положение дел недавней сменой руководства в местной ЦРБ.

«Когда установится? Уже несколько месяцев прошло, как поменяли главного врача», - задал вопрос губернатор Олег Мельниченко.

Вячеслав Космачев пообещал, что буквально за 2-3 недели показатели по профилактическим мероприятиям подтянутся до среднеобластных.

«В связи с тем, что нас не устраивает такая ситуация, с Нижнеломовским районом в ежедневном режиме проводится контроль профилактических мероприятий по всей зоне», - добавил он.