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Общество

У 11 зареченцев во время диспансеризации выявили рак

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В Заречном подвели итоги диспансеризации, которую более 17 тысяч местных жителей прошли в 2023 году в городской поликлинике.

Медики впервые выявили заболевания у 743 человек. В 250 случаях это оказались болезни кровообращения, в 98-ми - пищеварительной системы, в 33-х - эндокринной. «В 11 случаях диагностированы онкологические заболевания, в том числе молочной железы, простаты, кишечника и крови», - сообщает zarpressa.ru.

У каждого второго обследуемого обнаружили повышенный уровень холестерина.

В числе других факторов риска развития заболеваний, которые часто выявляли у зареченцев, оказались избыточная масса тела, ожирение и низкая физическая активность.

Обозначены также самые распространенные заболевания, которыми страдают жители закрытого города. Они относятся к системе кровообращения, пищеварения и дыхания. Многие страдают от сахарного диабета и глаукомы.

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