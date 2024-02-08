У 11 зареченцев во время диспансеризации выявили рак

08.02.2024 | 21:14

В Заречном подвели итоги диспансеризации, которую более 17 тысяч местных жителей прошли в 2023 году в городской поликлинике.

Медики впервые выявили заболевания у 743 человек. В 250 случаях это оказались болезни кровообращения, в 98-ми - пищеварительной системы, в 33-х - эндокринной. «В 11 случаях диагностированы онкологические заболевания, в том числе молочной железы, простаты, кишечника и крови», - сообщает zarpressa.ru.

У каждого второго обследуемого обнаружили повышенный уровень холестерина.

В числе других факторов риска развития заболеваний, которые часто выявляли у зареченцев, оказались избыточная масса тела, ожирение и низкая физическая активность.

Обозначены также самые распространенные заболевания, которыми страдают жители закрытого города. Они относятся к системе кровообращения, пищеварения и дыхания. Многие страдают от сахарного диабета и глаукомы.