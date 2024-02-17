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Общество

Врач объяснила, признаком какой болезни является «пивной» живот

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Врач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Чепасова предупредила о коварстве слабоалкогольного пенного напитка, который якобы отлично утоляет жажду.

По ее словам, небольшие дозы спирта в пиве позволяют думать об отсутствии вреда здоровью - утром не болит голова, нет слабости. Человек не замечает, как прием становится ежедневным, а доза увеличивается.

«Однако пиво разрушает печень сильнее других алкогольных напитков. Постепенно начинает формироваться «пивной» живот. Связано это с накоплением жира в организме, который откладывается в области талии. Ведь содержание калорий в пиве может варьировать от 40 до 55 на 100 граммов пенного напитка. А так как любителем пива выпивается за один раз намного более 100 граммов, то и цифра полученных калорий получается солидная», - пояснила эксперт.

Татьяна Чепасова объяснила: ежедневное употребление пива, через день или даже на выходных - это уже зависимость.

«Функции печени нарушаются при ежедневном употреблении 5 банок пива в течение полугода. Стаж приема пенного напитка в 5 лет чаще всего сопровождается воспалением печени, то есть гепатитом, который при большем стаже перерастет в цирроз», - обрисовала она перспективу.

Коварство заболевания заключается в том, что оно нередко протекает бессимптомно. Главные признаки - выпирающий живот, постоянная усталость, апатия, желтизна глазных белков, которую часто списывают на напряжение зрения.

«Неумение вовремя сказать «нет» выливается в пивной алкоголизм. Научитесь отдыхать с безалкогольными напитками - с их помощью тоже можно расслабляться, причем не только без вреда, но и с пользой для организма», - призвала Татьяна Чепасова.

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