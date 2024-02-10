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Общество

Зареченцы могут проходить диспансеризацию по субботам

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В МСЧ-59 города Заречного можно пройти диспансеризацию не только в будни, и по выходным - в первую и третью субботу месяца.

В этом году пройти обследование должны горожане, которым исполняется 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.

Кроме того, диспансеризации подлежат пациенты старше 40 лет. Проводятся также профилактические осмотры, сообщает портал Zarpressa.ru со ссылкой на медицинское учреждение.

В 2023 году в Заречном диспансеризация помогла выявить 743 случая заболевания, из них 250 - болезни сердца и сосудов, 98 - пищеварительной системы, 33 - эндокринной.

В 11 случаях были диагностированы онкологические заболевания, в том числе молочной железы, простаты, кишечника и крови. У каждого второго обследуемого обнаружили повышенный уровень холестерина.

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Источник — фото pixabay.com
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