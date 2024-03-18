Уколовшимся подозрительной иглой пензенцам помогут в двух местах

18.03.2024 | 18:35

Жители Пензенской области, случайно уколовшиеся иглой шприца, который до этого использовал некто с вероятной ВИЧ-инфекцией, могут получить экстренную профилактику в двух местах.

Как правило, в такой помощи чаще всего нуждаются врачи или медперсонал, когда во время своей профессиональной деятельности получают случайный укол контаминированной (загрязненной. - Прим. ред.) иглой.

«С ужасом прочитала историю, как где-то в другом городе женщина заразилась ВИЧ, когда доставала квитанцию из почтового ящика. Наркоманы, которые проводили время в подъезде, бросили ей туда шприц, она не заметила, наткнулась и не придала значения... Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации, если она не дай бог случится? Есть ли какие-то экстренные меры, которые могут предотвратить заражение? Надо ли сразу бежать к врачам или вызывать скорую? Что делать?» - написала читательница в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Ее вопрос направили в региональный минздрав.

Согласно ответу, существует алгоритм действий в подобных случаях. Во-первых, место укола следует вымыть с мылом под проточной водой, затем обработать 70%-м спиртом, смазать ранку 5%-м раствором йода.

«Затем в первые два часа, но не позднее 71 часа после возникновения аварийной ситуации должна быть начата химиопрофилактика (профилактический прием антиретровирусных препаратов) ВИЧ. Для этого пострадавший человек должен обратиться в эпидемиологический отдел центра СПИД ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (Пенза, проспект Победы, 122, тел. (8412) 54-81-65 в рабочие дни с 8:00 до 15:00, каб. № 24-27)», - пояснили в минздраве.

После 15:00, в ночное время, выходные дни пензенцев ждут в приемном отделении центра спецвидов медпомощи, которое находится на ул. Куйбышева/Красной, 33а/23. Телефон (8412) 32-53-54.

Врачи обследуют пострадавшего и станут наблюдать за ним в течение года: прием через 3, 6 и 12 месяцев после укола. Затем сдается тест на ВИЧ. Если результат отрицательный, то с учета человек снимается.