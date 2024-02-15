Пензенцам необходимо сообщать о случаях лжедиспансеризации

15.02.2024 | 19:19

Жителям Пензы, которые получают информацию, что им якобы были оказаны медицинские услуги, необходимо позвонить на «горячую линию». С соответствующим обращением выступила администрация ГБУЗ «Городская поликлиника» - оно размещено на сайте учреждения.

Речь идет об уведомлениях на портале «Госуслуги».

В поликлинике перечислили, какая это может быть информация: о записи на прием к врачу, прохождении профилактических мероприятий и диспансеризации.

При получении уведомлений, факты в которых не соответствуют действительности, нужно обратиться по телефону «горячей линии» 8 (902) 342-63-00, либо к заведующему поликлиникой по месту жительства, либо написать в ГБУЗ «Городская поликлиника»: mail@hosp3.ru.

Ранее региональный минздрав обратил внимание: многие жалуются на то, что попали в списки прошедших диспансеризацию, тогда как на самом деле осмотра и заключения врачей не было.

Как объяснила начальник отдела организации медпомощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Наталья Тюгаева, причин получения подобного рода уведомлений может быть две. Первая - техническая. Ошибки случаются, если у пациентов совпадают имя, фамилия и отчество.

«Вторая сторона этого вопроса, назову ее мягко, недобросовестность. Мы уже приняли для себя решение, что подобные инциденты мы не рассматриваем, а все документы, которые к нам приходят с подобными заявлениями, мы передаем в правоохранительные органы», - рассказала Тюгаева.

По ее словам, в этих случаях налицо нарушения законодательства об охране здоровья граждан, а также в работе врача. «По каждому такому факту мы проводим внутренний контроль, ведомственный контроль качества», - заявила Наталья Тюгаева.