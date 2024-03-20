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Политика

Экс-глава пензенской ГЖИ Инна Левченко стала тамбовским министром

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Бывший руководитель Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко назначена на должность министра госжилстройтехнадзора Тамбовской области. Этот пост она занимала с декабря 2021 года с приставкой «исполняющая обязанности».

О назначении объявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров 18 марта. Оно согласовано с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Об этом сообщила сама Инна Левченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Хорошей платформой стала госслужба в Пензенской области, эти годы я часто вспоминаю с особой теплотой! Это бесценный опыт и профессионализм, ставший родным коллектив. Большое спасибо всем за поддержку и участие!» - написала она.

В июле 2021 года было принято решение об упразднении Госжилстройтехинспекции Пензенской области. Полномочия ГЖИ передали другим структурам - минстрою и министерству ЖКХ и ГЗН.

Это не первый случай, когда бывшие государственные служащие Пензенской области занимают высокие посты в других регионах. Так, бывший министр промышленности и инновационных технологий Пензенской области Михаил Торгашин с ноября 2022 года занимает должность зампреда правительства - министра промышленности и энергетики Саратовской области. А бывший глава администрации Заречного Вячеслав Гладков является губернатором Белгородской области, но продолжает тесно контактировать с Пензенским краем.

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Источник — фото с личной страницы Инны Левченко
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