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Общество

В Пензе заговорили о будущем старых домов на Западной Поляне

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На брифинге, состоявшемся в четверг, 14 марта, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев высказал мнение: понятие «реновация» неприменимо к Пензе.

«Название «реновация» - хорошее, но понятно, что в некоторых городах ее невозможно осуществить. И назвали это «комплексное развитие территорий», - рассказал он.

По словам министра, прежде чем затевать обновление территорий, на которых размещены старые многоквартирные дома, нужно учесть массу факторов, в том числе нежелание людей покидать обжитые квартиры.

«Даже в Казани, где выходили на эту программу капитализированные предприятия с банковской поддержкой, все понимали: чтобы построить, надо уговорить. А кого вы уговорите переехать в Зарю с Западной Поляны или с Карпинского? Это будет очень большая проблема», - спрогнозировал Гришаев.

Тем не менее, по его мнению, решать вопрос рано или поздно придется. Срок морального и материального старения конструкций и жилых домов уже подходит. Первой с кризисом столкнется Западная Поляна, где многоэтажки строились в середине прошлого века.

«Реновация - это Москва. А у нас - комплексное развитие территорий», - резюмировал министр.

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