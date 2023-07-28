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Общество

Обманутой заказчице помогли вернуть деньги за недоставленную мебель

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Жительница Пензенской области была вынуждена прибегнуть к помощи специалистов, чтобы защитить свои права и вернуть деньги. О том, как развивались события, рассказали в пресс-службе территориального управления Роспотребнадзора.

Женщина заказала у индивидуального предпринимателя мебель на 115 800 руб. и авансом внесла 81 060.

Однако ни к оговоренному времени, ни в дальнейшем свою мебель она не получила. Заказчица потребовала вернуть оплаченные деньги, но предприниматель проигнорировал ее обращение.

Тогда обманутая гражданка обратилась управление Роспотребнадзора с просьбой о помощи и обращении в суд.

Земетчинский районый суд рассмотрел иски и удовлетворил их. Служители Фемиды взыскали с предпринимателя сумму предварительной оплаты товара, не переданного продавцом (81 060 руб.), неустойку (19 454 руб. 40 коп.), компенсацию морального вреда (2 000 руб.), а также штраф (51 257 руб. 20 коп.).

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Источник — фото pixabay.com
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