Еще на шести улицах Пензы восстановлен асфальт после разрытий

28.07.2023 | 13:44

«РКС-Пенза» и подрядные организации продолжают приводить в порядок проезжие части и внутридворовые территории после проведения вскрышных работ.

27 июля была завершена асфальтировка участков в Заводском района на Леонова, 32 и 34, Беляева, 37, Титова, 20, Ленина, 17.

Также восстановлено благоустройство на Рахманинова, 7, и Кирова, 52.

«Асфальтировка участков ведется согласно утвержденному перечню объектов, согласованному с управлением ЖКХ. Ежедневно к этому списку добавляется по 5-6 новых адресов в связи с идущими плановыми и аварийными работами на сетях.

Все эти участки находятся на контроле и также будут восстановлены до начала осеннего сезона и наступления неблагоприятных для укладки асфальта погодных условий», - сообщил технический директор «РКС-Пенза» Алексей Ефремов.