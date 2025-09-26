Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|12:50
В Пензе 3 водителя не стали уступать дорогу спецтранспорту

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции совместно с МЧС проверили, уступают ли автомобилисты дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

В России начали действовать новые правила, предписывающие водителю при появлении спецмашин перестроиться на соседнюю полосу или выполнить другой маневр, не противоречащий нормам безопасности.

Запрещается не только обгонять такой транспорт, но и двигаться по соседней полосе с той же скоростью, что и он, создавая помехи.

Во время рейда сотрудники ГАИ и МЧС выявили 3 нарушителей, не уступивших дорогу спецмашинам. В отношении них составили протоколы.

«С 1 сентября текущего года за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 7 500 до 10 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года», - сообщили в областной ГАИ.

Источник — фото, видео ГАИ
