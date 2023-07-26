В Пензе пройдут торжественные службы в честь Дня Крещения Руси

26.07.2023 | 22:00

В честь Дня Крещения Руси, который будет отмечаться в пятницу, 28 июля, в Пензе пройдут торжественные богослужения.

Коллективные вознесения молитв, на которые приглашаются все желающие, возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Накануне дня памяти крестителя Руси - равноапостольного великого князя Владимира в четверг, 27 июля, в 17:00 начнется всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе.

В пятницу, 28-го числа, в 8:00 начнется Божественная литургия в храме князя Владимира. Он расположен по адресу: г. Пенза, ул. Кривозерье, 160.

В пресс-службе Пензеской епархии сообщили, что продолжительность всенощного бдения составит 2,5-3 часа, а Божественная литургия продлится 2-2,5 часа.