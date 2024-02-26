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Криминал

Вор вынес иконы из собора в центре Пензы

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37-летний житель Омска обокрал собор в Ленинском районе Пензы. Мужчина вынес оттуда именные иконы.

В полицию обратилась помощница настоятеля по хозяйственным вопросам - церковная староста. Она рассказала, что из лавки пропали иконы на сумму более 11 000 рублей.

Полицейские установили личность вора. Им оказался 37-летний житель Омска, который уже совершал аналогичное преступление.

Мужчина не отрицал вину. Он рассказал, что выбрал момент, когда никто из служащих не смотрел в его сторону, и спрятал иконы под куртку. Часть вынесенного злоумышленник продал незнакомцу около железнодорожной станции, деньги успел потратить.

«Сотрудниками полиции 17 икон было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Ранее в с. Чаадаевка Городищенского района 39-летний житель соседнего села украл церковный колокол, чтобы выпить.

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