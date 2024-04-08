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Общество

В Заречный привезут чудотворную икону из Москвы

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В Заречный на 2 дня привезут мироточащий образ императора Николая II. Он считается чудотворным.

Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на иерея Виктора Сторожева, икона прибудет в закрытый город 18 апреля в 7:30. Далее образ поместят в храм преподобного Серафима Саровского. Там он останется и 19 апреля.

Помолиться у чудотворной иконы можно будет до 22:00 18-го числа, а также с 5:00 до 22:00 19-го.

«Впервые бумажная литография иконы государя императора Николая II замироточила в ноябре 1998 года и продолжает мироточить до сих пор. За это время образ побывал в разных городах России и за рубежом, в зоне СВО, а его копии - даже в космосе», - написал портал.

Образ постоянно хранится в храме Девяти мучеников Кизических в Москве.

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