В Заречный привезут чудотворную икону из Москвы

В Заречный на 2 дня привезут мироточащий образ императора Николая II. Он считается чудотворным.
Как пишет портал «Заречье сегодня» со ссылкой на иерея Виктора Сторожева, икона прибудет в закрытый город 18 апреля в 7:30. Далее образ поместят в храм преподобного Серафима Саровского. Там он останется и 19 апреля.
Помолиться у чудотворной иконы можно будет до 22:00 18-го числа, а также с 5:00 до 22:00 19-го.
«Впервые бумажная литография иконы государя императора Николая II замироточила в ноябре 1998 года и продолжает мироточить до сих пор. За это время образ побывал в разных городах России и за рубежом, в зоне СВО, а его копии - даже в космосе», - написал портал.
Образ постоянно хранится в храме Девяти мучеников Кизических в Москве.
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