В Пензе неизвестные разбили перила лестницы к Спасскому собору

01.03.2024 | 21:23

В Пензе у лестницы, ведущей к Спасскому собору, оказались разбиты перила. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщил очевидец в Сети.

Он прикрепил фотографии, на которых запечатлены пострадавшие конструкции по краям ступеней.

«Ребята! Ну так нельзя…» - отметил горожанин.

Пензенцы, узнав о случившемся, расстроились и начали размышлять, кто виноват. Некоторые сошлись во мнении, что к акту вандализма причастны посетители соседних заведений.

«Контингент знатный там собирается. Могли выйти на перекур и продемонстрировать свои умственные способности», «Качели на Фонтанной все тут же разрисовали, одну сломали, на набережной лавки изуродовали, новые остановки разбивают в течение недель. Чему удивляться-то?» - написали комментаторы.

Другие усомнились, что человеку хватит сил для разрушения подобных конструкций. По их словам, в случившемся замешана техника. «Там вчера и сегодня трактор чистил снег, как раз эту дорожку, скорее всего, он задел», - сообщил пензенец.

Кто бы ни разбил перила, горожане выразили надежду, что виновных найдут и накажут.

Источник фото - «Пенза Новости».