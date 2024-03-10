Территорию у памятника Петру и Февронии портит мусорный контейнер

10.03.2024 | 14:46

По мнению пензенца Александра Геннадьевича, чиновникам следует задуматься о вопросе придания территории у памятника Петру и Февронии более эстетичного вида.

Сейчас все портит мусорный контейнер.

«На улице Белинского на дороге у памятника Петру и Февронии стоит мусорный контейнер, принадлежащий, скорее всего, близлежащему ресторану. Контейнер часто переполненный на таком видном историческом месте, где гуляют гости города, туристы. Необходимо проработать вопрос о перенесении контейнера в другое место и как-то огородить площадку для него, сделать более эстетично», - написал мужчина на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

К сообщению горожанин прикрепил снимки места. На них открытый переполненный контейнер зеленого цвета на фоне Спасского кафедрального собора. Поблизости среди сугробов - памятник Петру и Февронии.

На обращение Александра Геннадьевича отреагировал представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Администрацией Ленинского района с собственником мусорного контейнера в весенний период будет проработан вопрос о его переносе на другое место», - сообщили горожанину.

Ранее сообщалось, что 8 марта в свалку мусора внезапно превратилась остановка у ТЦ «Фортуна» на Южной Поляне. Продававшие букеты к празднику предприниматели покинули место и не стали убирать за собой. Горожане любовались остатками мимозы, коробками с увядшими тюльпанами, пакетами и прочим мусором в огромных количествах.