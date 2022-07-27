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28 июля - День Крещения Руси

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Сегодня, 28 июля, православные жители нашей страны отмечают День Крещения Руси. Этот праздник был учрежден в 2010 году. Для него был выбран день, когда отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного также как Владимир Красное Солнышко.

Княгиня Ольга, принявшая крещение в Константинополе, воспитала своего внука Владимира в уважении к христианской вере. По преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов послов, вернувшихся из Константинополя и описывавших великолепие церковной службы.

А еще сегодня День PR-специалиста в России, который празднуют в стране с 2004 года.

Кроме того, 28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом. В этот день медики рассказывают общественности о симптомах и профилактике гепатита.

День 28 июля знаменателен тем, что в 1586 году в Англию были привезены клубни картофеля, в 1858-м криминалисты применили на практике отпечатки пальцев, в 1914-м началась Первая мировая война, а в 1958-м в Москве был открыт памятник поэту Владимиру Маяковскому.

28 июля родились народный артист России Владимир Басов, президент Венесуэлы Уго Чавес, советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР Владимир Шнейдеров, немецкая издательница, создательница журнала Burda moden Энне Бурда (Леммингер), первая леди США Жаклин Кеннеди, народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова.

В народном календаре 28 июля - Кирик и Улита. Женщины праздновали день матушки Улиты, называли ее своей заступницей. В этот день им полагался полноценный отдых.

Именины сегодня празднуют Василий, Владимир и Петр.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает о вероятности подавленного настроения, тревоги, стрессового состояния, снижения общего тонуса.

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