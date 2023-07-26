В Пензе почтут память детей - жертв войны в Донбассе

26.07.2023 | 18:05

В четверг, 27 июля, в России отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. В Пензе, как и в других городах России, пройдут памятные акции.

«27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град», погибла юная Кристина Жук с 10-месячной дочкой. Ее назвали «горловская Мадонна». В тот день, в донецкое «кровавое воскресенье», погибли 22 мирных жителя, из них четверо - дети», - напомнили в администрации Пензы.

Символы акции - белые бумажные кораблики и голуби, фонарики и цветы белого цвета.

«Все желающие смогут почтить память безвременно погибших детей - возложить цветы, зажечь свечи. Памятное мероприятие состоится на площади у Дома молодежи в 10:00», - уточняется на сайте уполномоченного по правам человека в Пензенской области.

В Детском парке в этот день в 11:00 пройдет концертная программа «Ангелы из города роз», в парке имени Белинского в 16:00 - концерт «Под небом одним». В обеих зонах отдыха будет представлена выставка рисунков детей «Посвящение ангелам - дети рисуют мир».