Сетевое издание|18+|Среда|26 июл 2023|19:21
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе почтут память детей - жертв войны в Донбассе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 27 июля, в России отмечается День памяти детей - жертв войны в Донбассе. В Пензе, как и в других городах России, пройдут памятные акции.

«27 июля 2014 года, когда вооруженные формирования Украины обстреляли улицы Горловки из установок «Град», погибла юная Кристина Жук с 10-месячной дочкой. Ее назвали «горловская Мадонна». В тот день, в донецкое «кровавое воскресенье», погибли 22 мирных жителя, из них четверо - дети», - напомнили в администрации Пензы.

Символы акции - белые бумажные кораблики и голуби, фонарики и цветы белого цвета.

«Все желающие смогут почтить память безвременно погибших детей - возложить цветы, зажечь свечи. Памятное мероприятие состоится на площади у Дома молодежи в 10:00», - уточняется на сайте уполномоченного по правам человека в Пензенской области.

В Детском парке в этот день в 11:00 пройдет концертная программа «Ангелы из города роз», в парке имени Белинского в 16:00 - концерт «Под небом одним». В обеих зонах отдыха будет представлена выставка рисунков детей «Посвящение ангелам - дети рисуют мир».

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте