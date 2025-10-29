Очевидцы сообщили о смертельном ДТП у села Атмис

29.10.2025 | 19:51

Вечером в среду, 29 октября, в районе села Атмис на федеральной автодороге М-5 случилось смертельное ДТП с пешеходом.

По словам очевидцев, на 548-м километре трассы человека сбила маршрутка.

Кадры с появились в Сети. На них запечатлены автомобиль, стоящий на обочине, и накрытое тело на проезжей части. На месте работают сотрудники ГАИ.

Также сообщается о затруднении движения.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее в Сердобске случилось смертельное ДТП с участием пешехода и 4 автомобилей.