Очевидцы сообщили о смертельном ДТП у села Атмис

Вечером в среду, 29 октября, в районе села Атмис на федеральной автодороге М-5 случилось смертельное ДТП с пешеходом.
По словам очевидцев, на 548-м километре трассы человека сбила маршрутка.
Кадры с появились в Сети. На них запечатлены автомобиль, стоящий на обочине, и накрытое тело на проезжей части. На месте работают сотрудники ГАИ.
Также сообщается о затруднении движения.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее в Сердобске случилось смертельное ДТП с участием пешехода и 4 автомобилей.
