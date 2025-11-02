Под Кузнецком столкнулись 3 автомобиля, 2 человека погибли

В субботу, 1 ноября, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием трех автомобилей. Оно унесло жизни двух человек.
По предварительным данным, в 16:50 на 16-м километре дороги - восточного подъезда к Кузнецку столкнулись автомобили Ford Focus с 25-летним мужчиной за рулем, Renault Duster с 64-летним и «Лада-Приора» под управлением 41-летнего водителя.
Водитель Ford и 40-летняя пассажирка «Приоры» скончались от полученных травм в медицинском учреждении, сообщили в областной ГАИ.
В аварии пострадали водитель «Лады-Приоры», его 15-летняя пассажирка, а также 21-летняя девушка из Ford. Медики госпитализировали их.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
