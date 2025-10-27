В Нижнеломовском районе погиб водитель Suzuki Swift

27.10.2025 | 12:39

В ночь на воскресенье, 26 октября, в Нижнеломовском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 1:50 на 524-м километре трассы М-5 (Норовский сельсовет) столкнулись два автомобиля: Suzuki Swift и Mercedes-Benz с полуприцепом. За рулем первого находился 43-летний мужчина, вторым управлял 55-летний шофер.

Водитель Suzuki от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Утром 25 октября на 595-м километре той же трассы, в Мокшане, в ДТП погибли 32-летний мужчина и мальчик 2025 года рождения. Они находились в салоне автомобиля Haval, которым управляла 34-летняя женщина. Машина врезалась в световую опору, вылетела в кювет и опрокинулась.