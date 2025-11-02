В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера

Вечером в субботу, 1 ноября, на улице Школьной в Пензе (Ахуны) случилось ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, в 18:30 30-летняя автомобилистка, управлявшая Nissan Juke, сбила 84-летнего мужчину.
От полученных травм пешеход скончался, сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее стало известно, что в Пензенской области за 10 месяцев этого года зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.
В темное время суток инспекторы ДПС зафиксировали 85 таких дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни 15 человек, 71 получил травмы различной степени тяжести.
