В Ахунах на улице Школьной насмерть сбили пенсионера

Вечером в субботу, 1 ноября, на улице Школьной в Пензе (Ахуны) случилось ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 18:30 30-летняя автомобилистка, управлявшая Nissan Juke, сбила 84-летнего мужчину.

От полученных травм пешеход скончался, сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Пензенской области за 10 месяцев этого года зарегистрировали 268 наездов на пешеходов. В этих ДТП погибли 28 человек, 244 пострадали.

В темное время суток инспекторы ДПС зафиксировали 85 таких дорожно-транспортных происшествий. Они унесли жизни 15 человек, 71 получил травмы различной степени тяжести.

