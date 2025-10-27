Происшествия

Пешеход и 4 машины: появились подробности трагедии в Сердобске

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное ДТП с участием пешехода и 4 автомобилей, случившееся в Сердобске вечером в субботу, 25 октября.

По предварительной информации, в 20:00 на улице Ленина столкнулись:

- Renault Logan (за рулем находился 48-летний мужчина),

- «Лада-Калина» (ею управлял 43-летний автомобилист),

- ВАЗ-2115 (водитель - 41-летний мужчина).

- Volkswagen Passat (за рулем был 22-летний юноша).

По словам одного из участников аварии, водитель Volkswagen «протаранил сначала стоящую на аварийках машину на своей полосе (ВАЗ-2115), рикошетом его отбросило к пешеходу, которого он сбил насмерть, а потом уже влетел в красный Renault Logan».

Личность погибшего пешехода установлена - это был мужчина 1972 года рождения.

Пострадали два человека, находившиеся в салоне Renault: 45-летнюю женщину госпитализировали с травмами, 14-летней девочке медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в областной ГАИ.

Источник — фото группы «Пенза Новости»
