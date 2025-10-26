Происшествия

В Сердобске водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

Печать
Telegram

Вечером в субботу, 25 октября, в Сердобске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. О нем в Сети рассказал один из участников.

По его словам, трагедия произошла около 20:00 возле дома № 50 на улице Ленина, на пересечении с Пензенской.

«Я ехал по ул. Ленина в сторону мазановского моста (Мазановка - микрорайон Сердобска. Прим. ред.). Передо мной стояли две машины на аварийках - на моей полосе «Калина», а на встречной - еще какая-то, не заметил марку.

Изначально водитель «Калины» задел мужчину-пешехода зеркалом - тот внезапно выскочил на дорогу. «Калина» встала на аварийки, и как раз тогда остановилась встречная машина - возможно, чтобы помочь. Подъезжая к ним, я решил тоже остановиться, только за «Калиной», хотел помочь. Как только я подошел к «Калине», мы увидели несущийся на огромной скорости Volkswagen со стороны мазановского моста», - рассказал водитель.

В Сердобске водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

Он уточнил, что стоявшие махали ему руками, пытаясь привлечь внимание и предотвратить трагедию, но все произошло буквально за секунды.

«Он протаранил сначала стоящую на аварийках машину на своей полосе, рикошетом его отбросило к пешеходу, которого он сбил насмерть, а потом уже влетел в мой красный Renault Logan.

В этот момент моя жена стояла рядом с машиной, с передней пассажирской стороны. В салоне был и наш ребенок. Ребенок пострадал несильно, а у супруги - перелом таза и проблемы с позвоночником. Их обоих госпитализировали в Пензу», - добавил мужчина.

Официальной информации об аварии пока нет. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото группы «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети