В Сердобске водитель Volkswagen насмерть сбил пешехода

26.10.2025 | 09:31

Вечером в субботу, 25 октября, в Сердобске случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. О нем в Сети рассказал один из участников.

По его словам, трагедия произошла около 20:00 возле дома № 50 на улице Ленина, на пересечении с Пензенской.

«Я ехал по ул. Ленина в сторону мазановского моста (Мазановка - микрорайон Сердобска. Прим. ред.). Передо мной стояли две машины на аварийках - на моей полосе «Калина», а на встречной - еще какая-то, не заметил марку.

Изначально водитель «Калины» задел мужчину-пешехода зеркалом - тот внезапно выскочил на дорогу. «Калина» встала на аварийки, и как раз тогда остановилась встречная машина - возможно, чтобы помочь. Подъезжая к ним, я решил тоже остановиться, только за «Калиной», хотел помочь. Как только я подошел к «Калине», мы увидели несущийся на огромной скорости Volkswagen со стороны мазановского моста», - рассказал водитель.

Он уточнил, что стоявшие махали ему руками, пытаясь привлечь внимание и предотвратить трагедию, но все произошло буквально за секунды.

«Он протаранил сначала стоящую на аварийках машину на своей полосе, рикошетом его отбросило к пешеходу, которого он сбил насмерть, а потом уже влетел в мой красный Renault Logan.

В этот момент моя жена стояла рядом с машиной, с передней пассажирской стороны. В салоне был и наш ребенок. Ребенок пострадал несильно, а у супруги - перелом таза и проблемы с позвоночником. Их обоих госпитализировали в Пензу», - добавил мужчина.

Официальной информации об аварии пока нет. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГАИ.