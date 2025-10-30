В Башмаковском районе при пожаре погибла женщина

30.10.2025 | 13:44

В среду, 29 октября, в Башмаковском районе случился смертельный пожар. По факту трагедии проводится проверка.

В 22:19 в поселке Башмаково на улице Совхозной вспыхнул дом. После ликвидации пламени пожарные нашли погибшую 68-летнюю женщину.

«При осмотре на теле каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Точные причины происшествия и смерти сельчанки предстоит определить в ходе судебных экспертиз.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. По результатам проверки примут процессуальное решение.