В Лопатинском районе погибла 66-летняя автолюбительница

25.10.2025 | 11:13

Вечером в пятницу, 24 октября, в Лопатинском районе случилось ДТП с участием автомобиля «Лада-Гранта».

Предварительно установлено, что в 21:00 на 21-м километре дороги Лопатино - Даниловка - Чунаки 66-летняя автолюбительница не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Женщина скончалась на месте от полученных травм.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в областной ГАИ.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Мокшане. 25 октября в 4:45 34-летняя автолюбительница за рулем Haval не справилась с управлением. Машина врезалась в световую опору, вылетела в кювет и опрокинулась. В ДТП погибли пассажиры автомобиля - мальчик 2025 года рождения и 32-летний мужчина.