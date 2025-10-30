В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на М-5

30.10.2025 | 12:08

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Нижнеломовском районе вечером в среду, 29 октября.

По предварительным данным, в 18:00 на 547-м километре трассы М-5, у села Атмис, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ (по словам очевидцев, это была маршрутка) сбил 64-летнего пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

24 октября также на трассе М-5, но в Мокшанском районе, водитель грузовой «Газели» насмерть сбил 60-летнюю женщину.