В ГАИ прокомментировали смертельное ДТП с пешеходом на М-5

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Нижнеломовском районе вечером в среду, 29 октября.
По предварительным данным, в 18:00 на 547-м километре трассы М-5, у села Атмис, 70-летний водитель автомобиля ГАЗ (по словам очевидцев, это была маршрутка) сбил 64-летнего пешехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
24 октября также на трассе М-5, но в Мокшанском районе, водитель грузовой «Газели» насмерть сбил 60-летнюю женщину.
