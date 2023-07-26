Ученики поучаствовали в выборе цвета для фасада школы № 51

26.07.2023 | 10:16

Начавшийся в апреле ремонт школы № 51 в Пензе завершен на 87,6%. Об этом во вторник, 25 июля, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

На строительные работы выделили по федеральной программе 41,7 млн рублей. Еще 7 млн добавили на закупку нового оборудования.

«Два класса информатики обеспечены новыми компьютерами, закуплено 70 штук. В школе установлено уже 70% техники», - сообщил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

На 25 июля в школе № 51 велись монтаж цоколя и отмостки, ремонт кровли, электромонтажные работы. Уже заменили трубы отопления, холодного водоснабжения и оконные конструкции, отремонтировали систему канализации, утеплили и покрасили фасад здания.

Кстати, цветовую палитру для фасада совместно выбирали коллектив образовательного учреждения, ученики и их родители, сообщила замдиректора школы № 51 Татьяна Боброва. Она также рассказала, что на втором этаже здания теперь будет Комната детских инициатив - пространство для внеклассного общения учеников.

Капремонт школы должен быть окончен к 15 августа.

Ограждение территории меняют по муниципальной программе, а 28 июля начнется ремонт асфальтового покрытия. Его завершат к 20 августа, уточнила начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.