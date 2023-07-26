Пензенские отцы смогут направлять маткапитал на свою будущую пенсию

26.07.2023 | 14:51

В среду, 26 июля, Госдума приняла закон, позволяющий мужчинам направлять маткапитал на формирование пенсии.

Размер материнского капитала в 2023 году составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. - на второго, если семья не оформляла сертификат прежде. Сумма для семей, которые получили выплату на первого ребенка, при рождении второго составляет 188,6 тыс. рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить на ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет.

Кроме того, маткапитал можно направить на формирование накопительной части пенсии. Это могли делать только матери, но теперь законодательство предоставило такое право отцам и усыновителям.

При этом есть условие: мужчина должен воспитывать 2 или более детей после смерти жены либо быть единственным усыновителем.