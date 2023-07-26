Сетевое издание|18+|Среда|26 июл 2023|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские отцы смогут направлять маткапитал на свою будущую пенсию

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 26 июля, Госдума приняла закон, позволяющий мужчинам направлять маткапитал на формирование пенсии.

Размер материнского капитала в 2023 году составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. - на второго, если семья не оформляла сертификат прежде. Сумма для семей, которые получили выплату на первого ребенка, при рождении второго составляет 188,6 тыс. рублей.

Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить на ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет.

Кроме того, маткапитал можно направить на формирование накопительной части пенсии. Это могли делать только матери, но теперь законодательство предоставило такое право отцам и усыновителям.

При этом есть условие: мужчина должен воспитывать 2 или более детей после смерти жены либо быть единственным усыновителем.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте