Пензячка обманула государство, чтобы купить еду и вещи детям

01.08.2025 | 19:44

Жительница Пензы подделала свидетельство о рождении и получила пособия и маткапитал на несуществующего ребенка. Однако мошенничество раскрылось, и она оказалась на скамье подсудимых.

О способе обмануть государство женщина узнала в конце августа 2017 года в Перми, где находилась на заработках. В цыганском таборе ей рассказали, что можно прийти в загс, написать заявление о рождении ребенка, получить свидетельство, а затем и выплаты.

У пензячки были сложности с деньгами, поэтому она обратилась к местной цыганке, которая могла помочь в оформлении документов, и солгала ей, что недавно родила. За вознаграждение в 10 000 рублей та принесла свидетельство о рождении.

На основании этого документа горожанка получила другие: СНИЛС, временную и постоянную регистрацию.

С лета 2018 года уже в Пензе она стала подавать заявления на детские пособия через МФЦ и «Госуслуги». Деньги поступали на счета мошенницы, она тратила их на личные нужды и вещи для своих существующих детей, рассказали в Октябрьском районном суде.

Женщина также решила получить маткапитал и обналичить его. В сентябре 2017 года она обратилась с заявлением в отделение Пенсионного фонда в Городищенском районе, а в начале 2018-го в Сети нашла контакты юриста и попросила помочь.

Затем злоумышленница условилась с продавцом, что купит треть дома и треть участка за 50 000 рублей. Параллельно она заключила с организацией договор займа в 453 000 рублей на приобретение трети жилого дома.

Позже мошенница передала продавцу обещанную сумму наличными. А через некоторое время на принадлежащий ей счет от упомянутой организации поступило 403 000 рублей. Адвокат снял их в банке по доверенности и передал злоумышленнице (за вычетом комиссии). Она потратила деньги на покупку продуктов и вещей для своих детей.

В итоге размер реального прямого ущерба, нанесенного женщиной, оказался таким: Социальному управлению г. Пензы - 185 323 рубля, Отделению Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пензенской области - 726 018.

Мошенница признала вину и заявила о раскаянии в содеянном. При назначении наказания суд учел это, а также состояние здоровья ее матери и условия жизни ее семьи (женщина воспитывает 4 малолетних детей и находится на 7-м месяце беременности).

Пензячку приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.