Определены победители акции «Летний кешбэк»

26.07.2023 | 17:16

В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги акции «Летний кешбэк».

Для участия в мероприятии клиенты должны были подключить электронную квитанцию, погасить задолженность за электроэнергию и оплатить счет за июнь.

Из 4 000 участников акции отобраны 36 победителей, которые получат по 1 000 рублей на свои лицевые счета. Подарок будет отображен в платежном документе за июль 2023 года.

С полным списком счастливых лицевых счетов можно ознакомиться на официальном сайте компании.

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