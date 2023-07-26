Определены победители акции «Летний кешбэк»

В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги акции «Летний кешбэк».
Для участия в мероприятии клиенты должны были подключить электронную квитанцию, погасить задолженность за электроэнергию и оплатить счет за июнь.
Из 4 000 участников акции отобраны 36 победителей, которые получат по 1 000 рублей на свои лицевые счета. Подарок будет отображен в платежном документе за июль 2023 года.
С полным списком счастливых лицевых счетов можно ознакомиться на официальном сайте компании.
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