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Общество

Корь: ухаживающим за больными в стационаре тоже нужна справка

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Пензенцам, ухаживающим за больными в больнице № 6, потребуются те же документы, касающиеся кори, что и их подопечным. Об этом сообщили в группе лечебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева рассказала, что пациентам потребуется справка об эпидокружении, которая берется в поликлинике по месту жительства не ранее чем за три дня до плановой госпитализации.

В клинической больнице № 6 имени Захарьина уточнили ряд правил для пациентов и ухаживающих за ними людей.

Согласно внутреннему приказу всем пациентам, направляемым на плановую госпитализацию, независимо от возраста требуется предъявить справку о санэпидблагополучии.

Пациенты в возрасте до 55 лет, кроме данной справки, дополнительно должны иметь подтвержденные данные:

- либо о наличии вакцинации/ревакцинации против кори;

- либо о перенесенном заболевании,

- либо официальный результат серологического исследования с наличием IgG-антител к вирусу кори, проведенного не позднее 21 дня до момента госпитализации в стационар.

«При отсутствии у пациента IgG-антител к вирусу кори он направляется в поликлинику по месту жительства для проведения вакцинации. Рассмотрение вопроса о госпитализации возможно не ранее трех недель после вакцинации», - говорится в посте.

В больнице отметили, что эти правила распространяются и на ухаживающих лиц - сиделок и родственников.

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