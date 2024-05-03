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Общество

Каждый пятый клещ в регионе является переносчиком боррелиоза

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С 27 апреля по 2 мая к медикам обратились 52 жителя Пензенской области, укушенные клещами, в том числе 15 детей и подростков в возрасте до 14 лет. Неделей раньше пострадавших было 79.

Всего с начала сезона активности клещей за помощью обратились 172 пострадавших от нападения клещей, в том числе 55 детей.

За этот период специалисты исследовали в лабораториях 147 членистоногих, снятых с людей. В 28 (19%) из них обнаружены боррелии - возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Ранее пензенцев предупредили: присосавшегося клеща нужно снять как можно скорее. Для этого следует обратиться к хирургу в поликлинику по месту жительства, в травмпункты на Пионерской (для взрослых) или Бекешской (для детей), а также в приемное отделение больницы № 6 на улице Стасова.

Отдать паразита на исследование можно по двум адресам: ул. Маршала Крылова, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30; по субботам с 8:30 до 13:00), 4-й проезд Терновского, 3 (по будням с 8:30 до 15:00, перерыв - 12:00-12:30).

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