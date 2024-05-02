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Общество

В Кузнецке определили лидера голосования за благоустройство

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В Кузнецке подвели предварительные итоги голосования за благоустройство территорий. Лидера назвал глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в четверг, 2 мая.

В голосовании успели принять участие более 14 тысяч человек.

«Я думаю, там будут какие-то подвижки, но, скорее всего, лидер не поменяется. Победила у нас территория школы № 8, вопрос только в цифрах, там отрыв большой есть», - отметил глава города.

На данном участке расположена детская спортивная площадка, ее и хотят благоустроить. Заняться объектом планируют после 9 мая.

«Съездим, посмотрим. Видение предварительное есть, там что-то надо с земельными делами решать. Первое, что надо будет, - сформировать землю, а потом уже заходить на проектирование», - объяснил Сергей Златогорский.

Второе место в голосовании заняла «Аллея новорожденных» на ул. Ленина - Пролетарской вдоль детской больницы. Глава города подчеркнул, что по возможности ее тоже приведут в порядок. Все зависит от того, сколько денег будет выделено.

«По остальным тоже не будем забывать. Я думаю, что мы во второй половине мая потихонечку начнем заниматься стелой на въезде, она определенное количество голосов набрала, там кое-какие механизмы нашли, как ее привести в порядок. Я думаю, в течение лета она у нас обретет новый вид», - рассказал Златогорский.

Объект, победивший в голосовании, благоустроят в 2025 году на федеральные средства.

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