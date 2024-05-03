Мигранты больше не смогут получать материнский капитал

03.05.2024 | 07:55

В правила выдачи сертификата на материнский капитал внесены изменения. Соответствующий приказ подписал министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. Теперь маткапитал не смогут получить родители-иностранцы, чьи дети получили гражданство России не по праву рождения.

В частности, в пункте, где перечисляются требования к кандидатам на получение материнского капитала, слова «имеющего гражданство Российской Федерации» (применительно к детям) меняются на «приобретшего гражданство Российской Федерации по рождению».

Также формулировка «граждане Российской Федерации» (применительно к родителям) меняется на «лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день рождения ребенка».

Таким образом, право на маткапитал будет даваться только в случае рождения или усыновления детей, имеющих российское гражданство по рождению, и только для родителей, являющихся россиянами на момент рождения ребенка.

Как указывает «Парламентская газета», новый закон вступит в силу с 1 января следующего года.

В декабре 2023 года законопроект о выплате маткапитала только на детей с гражданством России по рождению приняла Госдума. Затем его подписал Президент РФ Владимир Путин. Теперь документ опубликован на официальном портале правовой информации.