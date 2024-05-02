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Общество

Роспотребнадзор: Храните яйца острым концом вниз

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В преддверии Пасхи многие пензенцы покупают яйца, чтобы по традиции покрасить их на праздник.

В Управлении Роспотребнадзора предупредили, что скорлупа может быть загрязнена возбудителями сальмонеллеза и птичьего гриппа. Риск удастся минимизировать, если соблюдать несколько простых правил.

Следует помнить, что срок хранения яйца начинается от даты, когда оно было снесено, а не от даты сортировки, указанной на скорлупе.

Держать продукт нужно в холодильнике, чтобы избежать размножения патогенных микроорганизмов. Диетические яйца с индексом Д на скорлупе хранятся до 7 дней, столовые с индексом С - от 8 до 25 дней (мытые - не более 12 дней).

В большинстве холодильников держатели для яиц размещены на дверце, но эксперты рекомендуют ставить их в основной камере.

«Храните яйца острым концом вниз, чтобы желток оставался в центре и не касался воздушного слоя, заполняющего тупой конец», - посоветовали в управлении Роспотребнадзора.

В заключение специалисты напомнили, что яйца обязательно нужно мыть перед употреблением и варить не менее 10 минут (с момента закипания воды). Иные способы приготовления не так безопасны.

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