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Общество

Свечи на пасхальной службе: как не устроить пожар

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Православным пензенцам, которые планируют участвовать в торжественных службах, посвященных Светлой Пасхе, следует быть осторожными при зажжении свечей и лампадок.

К примеру, при поднесении свечи к подсвечнику обязательно нужно закатывать рукава. Над руками лучше держать маленький листок или носовой платок - тогда горячий воск не попадет на кожу, прихожанин не отдернет инстинктивно руку и не уронит свечу на себя.

Также важно крепко завязывать платки, чтобы при поклоне на волосы не перекинулся огонь, стоять на безопасном расстоянии от других верующих, следить за детьми, чтобы они не держали горящие свечи слишком близко к своей или чужой одежде.

«В случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом. Изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации», - предупредили специалисты отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка и Кузнецкого района ГУ МЧС РФ по области.

При срабатывании пожарной сигнализации и оповещении о пожаре следует покидать молельный зал быстро, но без паники и давки.

Ранее пензенским прихожанам назвали время пасхальных служб и освящения куличей в храмах. С расписанием можно ознакомиться здесь.

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