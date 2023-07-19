Корь: для лечения в стационаре потребуется еще одна справка

19.07.2023 | 11:38

В Пензенской области ситуация по кори остается сложной. В связи с этим региональное министерство здравоохранения и территориальное управление Роспотребнадзора направили в медицинские организации письмо, в соответствии с которым вводятся ограничительные меры по плановой госпитализации.

«Эти меры очень мягкие. Для привитых лиц только требуется справка об эпидокружении, которая берется по месту жительства не ранее, чем за три дня до плановой госпитализации. Обратиться за ней нужно в поликлинику к участковому врачу либо к медсестре в кабинет выдачи справок и получить справку о том, что вы не были в контакте с заболевшими корью», - объяснила замминистра здравоохранения Марина Воробьева.

Она подчеркнула: это правило касается тех лиц, которые имеют вакцинацию от кори. Непривитые граждане в возрасте до 55 лет должны пройти курс иммунизации либо принести справку от врача о том, что они переболели корью.

Им также потребуется справка об эпидокружении, потому что для людей, побывавших в контакте с больными корью, накладывается 21-дневный карантин независимо от наличия прививки.

«Лица старше 55 лет, жившие в советское время, в основном все вакцинированы. Заболеть в этом возрасте возможно, но, учитывая хронические заболевания, мы госпитализируем на основании справки об отсутствии контактов по эпидокружению по кори. Плюс к этому собираем тщательный эпиданамнез - выезжал человек или не выезжал, были ли у него контакты со Средней Елюзанью», - уточнила Марина Воробьева.

Она добавила, что экстренная госпитализация оказывается в обычном режиме.

«Если человек нуждается в срочной медицинской помощи, он госпитализируется без всяких справок. Медицинская организация сама делает запрос на прививочный анамнез и на эпидокружение данного пациента», - пояснила замминистра.

Ранее стало известно, что по состоянию на 19 июля с подозрением на корь выявлено 74 человека - 8 взрослых и 66 детей. Подтвержденных случаев зарегистрировано 67. Выздоровел 41 человек.