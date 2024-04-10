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Общество

Для больниц в районах Пензенской области закупят 15 УАЗов

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7 больниц в районах Пензенской области получат новые автомобили. На сайте госзакупок опубликованы результаты соответствующего аукциона.

5 машин марки УАЗ-220695-04 получит Нижнеломовская центральная районная больница, 3 - Сердобская ЦРБ им А. И. Настина, по 2 - Каменская и Кузнецкая центральные районные больницы, по 1 - Земетчинская и Мокшанская районные больницы и Тамалинская участковая больница.

Все 15 машин должны быть не старше 2023 года.

На участие в закупке была подана только одна заявка, ее признали соответствующей требованиям. Единственный участник, ставший победителем, предложил цену, которая была обозначена как начальная (максимальная).

Итоговая стоимость контракта - 21 млн 975 тыс. рублей, цена 1 автомобиля - 1 млн 465 тыс. рублей.

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