3 мая в Пензенской области будет холодно и ветрено

В ночь на пятницу, 3 мая, в Пензенской области будет 0...+5 градусов, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3.
По данным Приволжского УГМС, осадков не прогнозируется, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Днем станет немного теплее: воздух прогреется до +6...+11 градусов. Направление ветра сохранится, но его порывы местами достигнут 15-18 м/с. В некоторых районах пройдет небольшой дождь.
К ночи на субботу температура опустится до 0...-5 градусов.
3 мая в народном календаре - Окликание предков. На Руси подмечали: если в этот день прогремит гром, год будет урожайным.
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