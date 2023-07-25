В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать ядовитый арбуз

25.07.2023 | 14:17

Точный ответ на вопрос, содержит тот или иной арбуз нитраты или нет, может дать только лабораторный анализ. Тем не менее некоторые признаки должны насторожить покупателя: при их наличии велика вероятность купить ягоду, выращенную с употреблением неполезных для организма человека химикатов.

«Цвет мякоти «плохого» арбуза - интенсивно-ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины к корке, не белые, а с оттенками желтого. У арбуза с повышенным содержанием нитратов поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», - перечислили признаки в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО - Югре.

Продажа бахчевых вдоль автодорог, в необорудованных торговых точках запрещена. Именно в таких условиях продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу. Кроме того, в лавках у дорог они впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов.

В ведомстве также рекомендуют обращать внимание на усик и плодоножку арбуза - у зрелого они сухие. Пятно на боку должно быть ярко-желтым. Если корку можно легко проткнуть ногтем, то арбуз еще не дозрел.

«При ударе ладонью арбуз вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. При сжатии вдоль продольной оси слышен слабый хруст», - перечислили в ведомстве признаки спелости.

А если щелкнуть по зрелой дыне, то звук, напротив, будет глухим. У такого плода противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой. Кроме того, от дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет, лучше ее не покупать.

«Не стоит выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди плодов: ягоды одной степени зрелости не слишком различаются размерами. Лучше всего выбирать арбузы и дыни среднего размера», - порекомендовали напоследок в пресс-службе ведомства.