Сколько арбуза можно съедать за раз?

Вопрос от интернет-пользователя
Очень люблю арбузы, ем в огромных количествах. Вредно ли это для здоровья?
Ответ специалиста
Слишком много арбуза за раз есть не стоит. Причина - высокое содержание клетчатки и глюкозы. В больших дозах они могут нарушить работу пищеварительной системы.
Специалисты Роскачества назвали безопасную порцию - не больше 400-500 граммов мякоти для взрослого человека.
Игнорирование рекомендаций чревато ощущением вздутия, повышенным газообразованием и расстройством пищеварения.
«Кроме этого, если регулярно превышать рекомендованные порции арбуза, в организм будет поступать очень много жидкости, а в этом случае начнут вымываться важные минеральные вещества», - предупредили в Роскачестве.
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