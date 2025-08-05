Сколько арбуза можно съедать за раз?

05.08.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Очень люблю арбузы, ем в огромных количествах. Вредно ли это для здоровья?

Ответ специалиста

Слишком много арбуза за раз есть не стоит. Причина - высокое содержание клетчатки и глюкозы. В больших дозах они могут нарушить работу пищеварительной системы.

Специалисты Роскачества назвали безопасную порцию - не больше 400-500 граммов мякоти для взрослого человека.

Игнорирование рекомендаций чревато ощущением вздутия, повышенным газообразованием и расстройством пищеварения.

«Кроме этого, если регулярно превышать рекомендованные порции арбуза, в организм будет поступать очень много жидкости, а в этом случае начнут вымываться важные минеральные вещества», - предупредили в Роскачестве.