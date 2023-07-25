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Общество

В Пензенской области раскрыли все убийства за первое полугодие 2023-го

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В Пензенском регионе раскрыли все убийства, изнасилования и умышленные причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом за первое полугодие 2023-го. Такие итоги озвучили в региональном следственном управлении СКР.

За 6 месяцев закончили расследование 415 тяжких и особо тяжких преступлений, 449 уголовных дел направили в суд.

Также за это время было завершено 12 уголовных дел, связанных с прошлогодними преступлениями. Среди них - 3 убийства, 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в результате которых потерпевший умер, и 1 преступление против половой свободы.

По словам руководителя контрольно-следственного отдела следственного управления Рустема Сайфуллина, было возбуждено 80 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 6 - из-за невыплаты заработной платы.

«Ущерб по оконченным уголовным делам превысил 131 млн рублей, возмещено в ходе следствия более 130 млн рублей (99,3%), арестовано имущество в обеспечительных целях на сумму более 35 млн рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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